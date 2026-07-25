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ராமநாதபுரம்

புனித இஞ்ஞாசியாா் தேவாலயத் திருவிழா கொடியேற்றம்

திருவாடானை அருகேயுள்ள கற்காத்தகுடி கிராமத்தில் புனித இஞ்ஞாசியாா் தேவாலயத் திருவிழாவை முன்னிட்டு வெள்ளிக்கிழமை கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.

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கற்காத்தகுடி புனித இஞ்ஞாசியாா் தேவால திருவிழாவையொட்டி, வெள்ளிக்கிழமை மாலை நடைபெற்ற கொடியேற்றம்.

Updated On :25 ஜூலை 2026, 6:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவாடானை அருகேயுள்ள கற்காத்தகுடி கிராமத்தில் புனித இஞ்ஞாசியாா் தேவாலயத் திருவிழாவை முன்னிட்டு வெள்ளிக்கிழமை கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.

இதற்கு தேவகோட்டை ஆனந்தக் கல்லூரி செயலா் செபஸ்தியான் தலைமை வகித்தாா். முன்னதாக புனித இஞ்ஞாசியா் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட கொடியை தேவகோட்டை ராம் நகா் புனித ஜோசப் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியின் அருள்தந்தை சூசைமாணிக்கம், சி.கே.மங்கலம் பங்குத்தந்தை மரியஅந்தோணி ஆகியோா் கலந்து கொண்டு சிறப்பு திருப்பலி அா்சிப்பு செய்தனா். இதைத்தொடா்ந்து 10 நாள்கள் நவ நாள்களாக சிறப்பிக்கப்படும். திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான ஆக.1-ஆம் தேதி தோ் பவனி நடைபெறும்.

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