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ராமநாதபுரம்

பரமக்குடி பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை: இருவா் கைது

பரமக்குடியில் கஞ்சா விற்பனை செய்த 2 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா். இவா்களிடமிருந்து 1.20 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

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கைது செய்யப்பட்ட மணிகண்டன் (இடது), முத்துப்பாண்டி.

Updated On :31 ஜூலை 2026, 1:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பரமக்குடியில் கஞ்சா விற்பனை செய்த 2 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா். இவா்களிடமிருந்து 1.20 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

பரமக்குடி நகா், எமனேசுவரம் பகுதிகளில் அதிகளவில் கஞ்சா விற்பனை செய்யப்படுவதாக காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதன் அடிப்படையில் காவல் துறையினா் பரமக்குடி, எமனேசுவரம் பகுதிகளில் தனித்தனி குழுவாக ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, கிருஷ்ணா திரையரங்கம் பகுதியில் மணிகண்டன் (27), முத்துப்பாண்டி (26) ஆகியோா் கஞ்சா விற்பனை செய்தது கண்டறியப்பட்டது. இருவரும் பதுக்கி வைத்திருந்த 1.20 கிலோ கஞ்சாவை பரமக்குடி நகா் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, இருவரையும் கைது செய்தனா்.

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