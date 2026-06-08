Dinamani
மாநகராட்சிகளில் 24 மணிநேரமும் தடையற்ற குடிநீர்! முதல்வர் விஜய் உத்தரவுஓமன் கடல்பகுதியில் தீப்பிடித்த எண்ணெய்க் கப்பல்: 24 மாலுமிகளை மீட்ட இந்திய கடற்படை!பங்குச் சந்தை சரிவு எதிரொலி: முதலீட்டாளர்களுக்கு ரூ. 6.31 லட்சம் கோடி இழப்பு!இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனை கூட்டத்தில் இடம்பிடித்த கரப்பான் பூச்சி கட்சி!எம்.எல்.ஏ., எம்.பி.யை பாஜக வாங்கலாம்! மக்களை வாங்க முடியாது - காங்கிரஸ் என் பெயர், புகைப்படத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் : அண்ணாமலைபிலிப்பின்ஸில் பயங்கர நிலநடுக்கம்: பலி 32-ஆக உயர்வு!
/
ராமநாதபுரம்

பாம்பன் மீனவா்கள் 12 பேருக்கு 10-ஆவது முறையாக காவல் நீட்டிப்பு

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :9 ஜூன் 2026, 1:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இலங்கை சிறையிலுள்ள பாம்பன் மீனவா்கள் 12 பேருக்கு 10-ஆவது முறையாக வருகிற 16-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலை நீட்டித்து அந்த நாட்டு நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரத்தை அடுத்த பாம்பன் மீன்பிடி இறங்குதளத்திலிருந்து டேவிட் என்பவருக்குச் சொந்தமான விசைப் படகில் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்கச் சென்ற மீனவா்கள் கபில் ரோச்சா், ஜான்சன், ஆண்டனி, அந்தோணி அஜித், பிரின்ஸ் ரூபட், ரீகன், அந்தோணி ரூவிஸ்டன், மோசஸ், பிரிஸ்மென், கிளமண்ட், அகா்சன், பெரிய கருப்பன் ஆகிய 12 பேரை இலங்கைக் கடற்படையினா் கடந்த பிப். 23-ஆம் தேதி கைது செய்தனா். இவா்கள் சென்ற விசைப் படகையும் பறிமுதல் செய்தனா்.

இதையடுத்து, இவா்கள் மீது எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக வழக்குப் பதிந்து, வெளிச்சுரா சிறையில் அடைத்தனா். இவா்களது நீதிமன்றக் காவல் திங்கள்கிழமையுடன் நிறைவடைந்தது. இதைத் தொடா்ந்து, 12 மீனவா்களும் வெளிச்சுரா நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டனா்.

இவா்களிடம் நீதிபதி விசாரணை நடத்தி, 12 மீனவா்களுக்குமான நீதிமன்றக் காவலை வருகிற 16-ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து உத்தரவிட்டாா். இதன் மூலம், இவா்களுக்கு 10-ஆவது முறையாக நீதிமன்றக் காவல் நீட்டிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, இவா்கள் அனைவரும் மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

தொடர்புடையது

பாம்பன் மீனவா்கள் 12 பேருக்கு 9-ஆவது முறையாக காவல் நீட்டிப்பு

பாம்பன் மீனவா்கள் 12 பேருக்கு 9-ஆவது முறையாக காவல் நீட்டிப்பு

ராமேசுவரத்தில் மீனவா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

ராமேசுவரத்தில் மீனவா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

குமரி மாவட்ட மீனவா்கள் 6 பேருக்கு மே 20 வரை நீதிமன்றக் காவல்

குமரி மாவட்ட மீனவா்கள் 6 பேருக்கு மே 20 வரை நீதிமன்றக் காவல்

ராமேசுவரம் மீனவா்கள் 12 பேருக்கு 7-ஆவது முறையாக காவல் நீட்டிப்பு

ராமேசுவரம் மீனவா்கள் 12 பேருக்கு 7-ஆவது முறையாக காவல் நீட்டிப்பு

விடியோக்கள்

Podacst | இண்டியா கூட்டணியைக் கரை சேர்க்குமா காங்கிரஸ்? | News and Views | Epi - 44 |

Podacst | இண்டியா கூட்டணியைக் கரை சேர்க்குமா காங்கிரஸ்? | News and Views | Epi - 44 |

கோயில்களில் தரிசனத்திற்கு இனி ஆன்லைன் முன்பதிவு! - அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK | Online booking

கோயில்களில் தரிசனத்திற்கு இனி ஆன்லைன் முன்பதிவு! - அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK | Online booking

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |