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ராமநாதபுரம்

‘நீட்’ மறு தோ்வு: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 1,564 போ் எழுதினா்

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நீட் தோ்வு மையத்தில் மாணவ, மாணவிகளின் நுழைவுச் சீட்டுகளை  சரிபாா்த்து அனுப்பி வைத்த அதிகாரிகள்.              - கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூன் 2026, 2:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ‘நீட்’ மறுதோ்வில் 1,564 போ் எழுதினா்.

நாடு முழுவதிலும் இளநிலை மருத்துவப் படிப்புக்கான ‘நீட்’ மறு தோ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 6 மையங்களில் 2,222 தோ்வெழுத ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது.

ஆனால்,1,088 மாணவிகள், 476 மாணவா்கள் என மொத்தம் 1,564 போ் எழுதினா். 658 போ் பங்கேற்க வில்லை.

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