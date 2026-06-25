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ராமநாதபுரம்

ஆதரவற்றோா் முதியோா் இல்லத்தில் இலவச மருத்துவ முகாம்

கமுதியில் உள்ள ஆதரவற்றோா் முதியோா் இல்லத்தில் தமிழக முதல்வா் விஜய் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இலவச மருத்துவ முகாம் புதன்கிழமை நடைபெ‘ற்றது.

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கமுதியில் உள்ள முத்துரத்தினம் ஆதரவற்றோா் இல்லத்தில் நடைபெற்ற இலவச மருத்துவ முகாமில் சிகிச்சை வழங்கிய மருத்துவா் காா்த்திகேயன் குழுவினா்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 2:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கமுதியில் உள்ள ஆதரவற்றோா் முதியோா் இல்லத்தில் தமிழக முதல்வா் விஜய் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இலவச மருத்துவ முகாம் புதன்கிழமை நடைபெ‘ற்றது.

தமிழக முதல்வரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான ச.ஜோசப் விஜயின் 52-ஆவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, கட்சியின் பொதுச் செயலரும் ச.ஆனந்த் அறிவுறுத்தலின்படி, கமுதி மருத்துவா் காா்த்திகேயன் ஏற்பாட்டில் முத்துரத்தினம் ஆதரவற்றோா் முதியோா் இல்லத்தில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது. முகாமில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் இலவசமாக மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து கேக் வெட்டி இனிப்பு வழங்கப்பட்டது. மேலும், அசைவ உணவு பரிமாறப்பட்டது.

நிகழ்ச்சியில் வெங்கடேஷ், ராமா், குரு, காா்த்தி, காளிமுத்து உள்பட கட்சி நிா்வாகிகள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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