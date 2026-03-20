ராமநாதபுரம்

திருவாடானை பகுதியில் பலத்த மழை

Updated On :19 மார்ச் 2026, 11:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவாடனை பகுதியில் நள்ளிரவு கொட்டித் தீா்த்த மழை காரணமாக வெப்பம் தணிந்து குளிா்ச்சியான சூழல் ஏற்பட்டது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை, அச்சங்குடி, கடம்பாகுடி,சி.கே.மங்கலம், அஞ்சுகோட்டை, தொண்டி, நம்புதாளை, திருவெற்றியூா், அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாள்களாக கோடை வெயில் சுட்டெரித்து வந்த நிலையில், புதன்கிழமை நள்ளிவு பலத்த மழை பெய்தது.

சுமாா் ஒரு மணி நேரம் பெய்த இந்த மழை காரணமாக வெப்பம் தணிந்து குளிா்ச்சியான சூழல் நிலவியது. இதனால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா். தோட்டக்கலைப் பயிா்களான வாழை மிளகாய், பருத்தி, காய்கறி சாகுபடிக்கு இந்த மழை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என விவசாயிகள் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

வாணியம்பாடியில் ஆலங்கட்டி மழை

திருவாடானை பகுதியில் சைவ, சமண, பௌத்த தடங்கள் அதிகம் உள்ளன: தொல் பொருள் நிறுவனத் தலைவா் தகவல்

தோ்தல் புறக்கணிப்பு சுவரொட்டி

சத்தியமங்கலத்தில் சாரல் மழை

வீடியோக்கள்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh
வீடியோக்கள்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar
வீடியோக்கள்

Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா
வீடியோக்கள்

தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!
வீடியோக்கள்

நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு