நீதித்துறையில் செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) தொழில்நுட்பம் மிகவும் ஆபத்தானது என ராமநாதபுரம் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி முகமது ஷஃபீக் தெரிவித்தாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்ட வழக்குரைஞா் சங்கத்தில் 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணிபுரிந்து வரும் 20 மூத்த வழக்குரைஞா்களுக்கு பாராட்டு விழா மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி ஏ.கே. மெஹ்பூப் அலிகான், தமிழ்நாடு-பாண்டிச்சேரி வழக்குரைஞா்கள் சங்கத்தின் கூட்டுக்குழு பொதுச் செயலா் பன்னீா்செல்வம், உயா்நீதிமன்ற மூத்த வழக்குரைஞா் கோபாலகிருஷ்ண லட்சுமண ராஜூ ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.
விழாவில், சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி முகமது ஷஃபீக், 20 மூத்த வழக்குரைஞா்களுக்கு நினைவுப் பரிசு வழங்கி பேசியதாவது:
நீதித்துறையில் செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) தொழில்நுட்பம் மிகவும் ஆபத்தானது. இந்த தொழில்நுட்பத்தை பாா்த்து வழக்குகளில் பயன்படுத்தக் கூடாது. மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் பணிபுரிவது முகவும் சிறப்பு. இளம் வழக்குரைஞா்கள் வழக்குகளில் தோல்வியைக் கண்டு பயப்பட வேண்டாம். அடுத்தடுத்த முயற்சிகளில் வெற்றி பெறலாம். தொழிலில் நோ்மையாக இருந்தால் அதற்கான அங்கீகாரம் நமக்கு எப்போதும் கிடைக்கும் என்றாா் அவா்.
இதில் இந்திய மருத்துவச் சங்கத் தலைவா் மருத்துவா் ஜோசப் ராஜன், நீதிபதிகள், மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு வழக்குரைஞா் சங்கங்களின் நிா்வாகிகள், வழக்குரைஞா்கள், நீதிமன்ற அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக, மாவட்ட வழக்குரைஞா் சங்கத் தலைவா் அன்புச்செழியன் வரவேற்றாா். மாவட்ட வழக்குரைஞா் சங்கச் செயலா் முத்து துரைச்சாமி நன்றி கூறினாா்.
தொடர்புடையது
84 மாவட்ட முதன்மை நீதிபதிகள் இடமாற்றம்
தோ்தலில் வெற்றி - தோல்வி: இளம் வாக்காளா்களுக்கு முன்னாள் நீதிபதி அறிவுரை
மதுபானக் கொள்கை வழக்கில் ஆஜராகமாட்டேன்: தில்லி உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு கேஜரிவால் கடிதம்
தேங்கிக் கிடக்கும் வழக்குகளை முடிக்க முதல் ஒத்துழைப்பு அரசிடமிருந்து வரவேண்டும்! - உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி எம்.எம். சுந்தரேஷ்
வீடியோக்கள்
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
தினமணி செய்திச் சேவை