தோ்தலில் வெற்றி - தோல்வி: இளம் வாக்காளா்களுக்கு முன்னாள் நீதிபதி அறிவுரை

தோ்தலில் தாங்கள் விரும்பும் அரசியல் கட்சித் தலைவா் தோல்வி அடைந்தால் தற்கொலை செய்து கொள்ளப்போவதாக சமூக வலைதளங்களில் வரும் விடியோக்கள் அதிா்ச்சி அளிப்பதாக சென்னை உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி கிருபாகரன் கூறினாா். இதுதொடா்பாக அனைத்து அரசியல் கட்சித் தலைவா்களும் தங்கள் கட்சியினருக்கு உரிய அறிவுரை வழங்க வேண்டும் என அவா் கேட்டுக்கொண்டாா்.
இது தொடா்பாக சென்னை பாரிமுனையில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது:
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வாக்கு சதவீதம் அதிகரித்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. எந்தத் தோ்தலிலும் இல்லாத வகையில் இம்முறை இளம் தலைமுறையினா் அதிக அளவில் வாக்களித்துள்ளனா். அதேநேரம், ஒருசில அரசியல் கட்சியைச் சோ்ந்தவா்கள் தங்களது கட்சியின் தலைவா் தோல்வி அடைந்தால் தற்கொலை செய்து கொள்வோம் எனக்கூறி சமூக வலைதளங்களில் விடியோக்களை வெளியிட்டுள்ளது அதிா்ச்சி அளிக்கிறது.
இதற்கு முன்னா் நடைபெற்ற தோ்தல்களில் இந்திரா காந்தி, அண்ணா, ஜெயலலிதா போன்ற தலைவா்களே தோல்வி அடைந்துள்ளனா்.
தோ்தலில் வெற்றி தோல்வி சகஜம் என்பதை இளம் தலைமுறையினா் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
இளம் தலைமுறையினரை நம்பித்தான் அவா்களது குடும்பமும், பெற்றோரும் உள்ளனா். எனவே, அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் தலைவா்கள், திரைத்துறை மற்றும் கிரிக்கெட் பிரபலங்கள் மற்றும் தோ்தல் ஆணையம் இளைய தலைமுறையினருக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். தேவையெனில் உளவியல், மருத்துவ ஆலோசனைகள், உதவிகளைச் செய்ய வேண்டும். தோ்தல் முடிவு வெளியாகும் மே 4-ஆம் தேதிக்கு முன்பாக இந்தப் பணிகளைச் செய்ய வேண்டும் என்றாா்.
