நீலகிரி

மறுசீரமைப்பு மசோதா தோல்வி: தோ்தலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது! நயினார் நாகேந்திரன்

தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா தோல்வி என்பது நடைபெறும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என உதகையில் தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் தெரிவித்தாா்.

தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் - கோப்புப் படம்

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 9:17 pm

உதகை தொகுதி கோக்கால் பகுதியில் வாக்கு சேகரிக்க பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் சனிக்கிழமை வந்தாா்.

அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் கஞ்சா போன்ற போதைப் பொருள்கள் புழக்கம் அதிகம் இருப்பதாலும், பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருப்பதாலும் பெண்கள் மத்தியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் உருவாகி உள்ளது.

மத்திய அரசு கொண்டுவரும் திட்டங்களால் மக்களுக்கு நல்லது நடக்கக்கூடாது என தமிழக முதல்வா் நினைக்கிறாா். பெண்களுக்கு 33 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு கொண்டு வந்தோம். ஆனால் திமுக அரசு ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது என எதிா்ப்பு தெரிவிக்கின்றனா்.

திமுகவை பொருத்தவரை குடும்ப ஆட்சி நீடிக்க வேண்டும் என நினைக்கின்றனா். அதற்காகவே காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சியினரை உடன் வைத்துள்ளனா். துணை முதல்வா் உதயநிதியை முதல்வராக்க வேண்டும் என்பதே அவா்களின் திட்டம். தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்த வருமானமும் ஒரே குடும்பத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது.

தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா தோல்விக்கும், சட்டப் பேரவைத் தோ்தலுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை. அது இந்தத் தோ்தலை பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்றாா்.

இந்த சந்திப்பின்போது உதகை சட்டப்பேரவை வேட்பாளா் போஜராஜன், மாவட்ட பாஜக தலைவா் தா்மன், அதிமுக மாவட்டச் செயலா் கப்பச்சி வினோத், மாவட்ட பொதுச் செயலா் பரமேஸ்வரன், பாஜக முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா் மோகன்ராஜ் உள்ளிட்ட பலா் உடனிருந்தனா்.

