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இந்தியா

கர்நாடக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக பி.கே. ஹரிபிரசாத் நியமனம்

கர்நாடக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக பி.கே. ஹரிபிரசாத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

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கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் உடன் பி.கே. ஹரிபிரசாத்... - எக்ஸ்/HariprasadBK

Updated On :3 ஜூன் 2026, 10:02 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கர்நாடக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக பி.கே. ஹரிபிரசாத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கர்நாடகத்தில், காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி அமைந்து 3 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தைத் தொடர்ந்து முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா கடந்த மே 28 அன்று பதவி விலகினார்.

இதையடுத்து, கர்நாடக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராகப் பதவி வகித்து வந்த டி.கே. சிவகுமார் புதன்கிழமை (ஜூன் 3) மாலை முதல்வராகப் பதவியேற்றுக்கொண்டார். அவருடன் 13 பேர் கொண்ட அமைச்சரவையும் பதவியேற்றுக்கொண்டது.

இந்த நிலையில், கர்நாடக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் புதிய தலைவராக பி.கே. ஹரிபிரசாத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக, அக்கட்சியின் பொதுச்செயலர் கே.சி. வேணுகோபால் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரான பி.கே. ஹரிபிரசாத் ஹரியாணா மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் பொறுப்பாளராகப் பணியாற்றி வந்த நிலையில், அவருக்கு இந்தப் புதிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

B.K. Hariprasad has been appointed as the President of the Karnataka Congress Committee.

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