சென்னை

உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி எம்.தணிகாசலம் காலமானாா்

சென்னை உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி எம்.தணிகாசலம் (83) செவ்வாய்க்கிழமை (மாா்ச் 24) காலமானாா்.

Updated On :24 மார்ச் 2026, 7:41 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி எம்.தணிகாசலம் (83) செவ்வாய்க்கிழமை (மாா்ச் 24) காலமானாா்.

அவா் சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதியாக கடந்த 2000 முதல் 2005 வரை பணியாற்றினாா். ஓய்வுக்குப் பின்னா் மாநில நுகா்வோா் தீா்ப்பாயத்தின் தலைவராக கடந்த 2007 முதல் 2012 வரை பணியாற்றினாா். பின்னா், சிறிது காலம் மாநில பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல ஆணையத்தின் தலைவராகப் பணியாற்றி, பின்னா் அந்தப் பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா்.

கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவா், செவ்வாய்க்கிழமை காலமானாா்.

அவரது உடல் சென்னை திருவான்மியூரில் உள்ள அவரது வீட்டில் இறுதி அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு மனைவி, இரு மகன்கள் உள்ளனா். பெசன்ட்நகா் மின்மயானத்தில் இறுதிச் சடங்குகள் புதன்கிழமை (மாா்ச் 25) நடைபெற உள்ளது.

நீதிபதி தணிகாசலத்தின் மறைவுக்கு பாமக நிறுவனா் ச.ராமதாஸ் உள்ளிட்டோா் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனா்.

ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி எஸ். தமிழ்வாணன் காலமானார்!

சா்வதேச பூப்பந்து போட்டி: இளம்பிள்ளையைச் சோ்ந்த இளைஞா் சிறப்பிடம்

திருச்செந்தூா் கோயிலுக்கு மீண்டும் சுற்றுப்பேருந்துகள் இயக்கம்

திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்: நீதிமன்ற அமவதிப்பு வழக்கு விசாரணை மாா்ச் 18-க்கு ஒத்திவைப்பு

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!

அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026

விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS

இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK

