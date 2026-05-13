Dinamani
ராமநாதபுரம் அமமுக நிா்வாகிகள் ராஜிநாமா

அமமுக ராமநாதபுரம் மாவட்ட நிா்வாகிகள் தங்களது கட்சிப் பொறுப்புகளிலிருந்து ராஜிநாமா செய்தனா்.

Updated On :18 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

அமமுக ராமநாதபுரம் மாவட்ட நிா்வாகிகள் தங்களது கட்சிப் பொறுப்புகளிலிருந்து ராஜிநாமா செய்தனா்.

இது குறித்து அந்தக் கட்சியின் ராமநாதபுரம் மாவட்டச் செயலா் மு.முருகன் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தோல்வியை சந்தித்ததன் விளைவாக ஒருங்கிணைந்த ராமநாதபுரம் மாவட்ட அமமுக தொண்டா்கள், நிா்வாகிகளின் வேண்டுகோளின் படி, நான் வகித்து வந்த ராமநாதபுரம் ஒருங்கிணைந்த மாவட்டச் செயலா் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறேன். மேலும், ராமநாதபுரம் மாவட்ட அமமுக ஒன்றிய, நகர, பேரூராட்சி, ஊராட்சி, கிளைச் செயலா்கள் தாங்கள் வகித்து வந்த பதவிகளை ராஜிநாமா செய்து, அடிப்படை உறுப்பினா் பதவியிலிருந்தும் ஒட்டு மொத்தமாக விலகுவதாக கூட்டத்தில் ஒருமனதாக தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டது.

