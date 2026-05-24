ராமநாதபுரம்

கழிவு நீரை நீா்நிலைகளில் கலந்தால் சாயப்பட்டறைக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்படும்: அமைச்சா் வி.கே.ராஜீவ்

ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியம் தேவிபட்டினம் கடற்கரை பகுதியில் தூய்மைப் பணிகளை பாா்வையிட்ட சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சா் வி.கே.ராஜீவ். உடன் மாவட்ட ஆட்சியா் சிம்ரன்ஜீத் சிங் காலோன், கூடுதல் ஆட்சியா் (வளா்ச்சி) திவ்யான்ஷீ நிகம் உள்ளிட்டடோா்.

Updated On :24 மே 2026, 12:52 am IST

கழிவு நீரை நீா் நிலைகளில் கலந்தால் சாயப்பட்டறைக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்படும் என சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சா் வி.கே.ராஜீவ் தெரிவித்தாா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தவெக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற வி.கே.ராஜீவ், சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டாா். இதைத்தொடா்ந்து, சனிக்கிழமை ராமநாதபுரம் வந்த அமைச்சருக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் சிம்ரன்ஜீத் சிங் காலோன், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜி.சந்தீஷ் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனா்.

இதைத்தொடா்ந்து, செய்தியாளா்களிடம் அமைச்சா் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் தடை செய்யப்பட்ட நெகிழி தயாரிப்பு, நீா் நிலைகளை பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் சாயபட்டறை கழிவுகளை நீா் நிலைகளில் கலப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவா்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இதுபோன்ற சாயப்பட்டறைகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்படும். அரசின் விதிமுறைகளுக்கு மீறி உணவகங்களில் நெகிழியைப் பயன்படுத்தி உணவு விற்பனை செய்வதால் புற்றுநோய் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இதை முற்றிலும் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ராமநாதபுரம் மாவட்ட கடலோரப் பகுதியில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்கள் விற்பனையை முற்றிலும் தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் விதமாக பல்வேறு திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்படும். ராமேசுவரம், தேவிபட்டினம் கடல்கரை தூய்மை படுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. திருவாடானை பகுதியில் கனிமவள கொள்ளையைத் தடுக்க கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.

இதைத்தொடா்ந்து, ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியம் தேவிபட்டினம் ஊராட்சியில் ஊரக வளா்ச்சித் துறையின் மூலம் தூய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதை அமைச்சா் வி.கே.ராஜீவ் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். இந்த ஆய்வின்போது கூடுதல் ஆட்சியா் (வளா்ச்சி) திவ்யான்ஷீ நிகம், ஊராட்சி உதவி இயக்குநா்கள் பத்மநாபன் , கணபதி, அரசு அலுவலா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

