ராமநாதபுரம்

திருவாடானை ஆதிரத்தினேசுவரா் கோயிலில் வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் அம்மன், சுவாமி வீதி உலா

திருவாடானை ஆதிரத்தினேசுவரா் கோயில் வைகாசி விசாகத் திருவிழா 6-ஆம் நாள் திருவிழாவை முன்னிட்டு சுவாமி வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் வீதி உலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள் பாலித்தாா்.

திருவாடானை ஆதிரத்தினேசுவரா் கோயில் வைகாசி விசாகத் திருவிழாவை முன்னிட்டு 6-ஆம் நாள் புதன்கிழமை இரவு வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் வீதி உலா வந்து பக்தா்களுக்கு காட்சி தந்த சுவாமி, அம்பாள்.

Updated On :28 மே 2026, 3:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானையில் ஸ்ரீ சினேகவல்லி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீஆதிரத்தினேஸ்வரா் கோயில் உள்ளது. இந்தக் கோயிலில் 10 நாள்கள் நடைபெறும் வைகாசி விசாகத் திருவிழாவின் போது இரவு பல்லக்கு, கேசகம், காமதேனு, இந்திர வாகனம், யானை வாகனம், வெள்ளி ரிஷப வாகனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி, அம்பாள் எழுந்தருளி வீதி உலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள் பாலித்து வருகிறாா். இந்த நிலையில், 6-ஆம் நாள் விழாவான செவ்வாய்க்கிழமை இரவு ஆதிரத்தினேஸ்வரா் பிரியாவிடையுடன் வெள்ளி ரிஷப வாகனத்திலும், சினேகவல்லி அம்மாள் காமதேனு வாகனத்திலும், முருகப்பெருமான் மயில் வாகனத்திலும், பிள்ளையாா் மூஞ்சூறு வாகனத்திலும் வந்து சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி வீதி உலா வந்து பக்தா்களுக்கு காட்சி தந்தனா். விழாவின் முக்கிய நிகழச்சியான தேரோட்டம் வரும் 29-ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறும். இதில், இருபத்தி இரண்டரை நாட்டாா்கள் ராமநாதபுரம் சமஸ்தானம் தேவஸ்தானம் செய்தனா்.

ரத்தினகிரி பாலமுருகன் கோயில் வைகாசி மாத பிரம்மோற்சவம்: வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் வீதி உலா

செங்கம் பெருமாள்கோயில் இரண்டாம் நாள் திருவிழா சுவாமி: சூரியபிரபை வாகனத்தில் ஸ்ரீவேணுகோபால சுவாமி வீதி உலா

ஆதிரெத்தினேசுவரா் கோயில் திருவிழா: பல்லக்கில் சுவாமி, அம்பாள் வீதி உலா

ஆயிரத்தெண் விநாயகா் கோயிலில் வீதி உலா

"கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை": பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!"

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

