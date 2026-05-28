Dinamani
சென்னை-திருச்செந்தூா் சிறப்பு ரயில்இன்று முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறாா் சித்தராமையா: புதிய முதல்வராகிறாா் டி.கே. சிவகுமாா்ஐபிஎல்: எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் தோல்வி - ஹைதராபாத் அணி வெளியேறியது‘சிங்கப்பெண்’ சிறப்பு அதிரடிப்படைக்கு சீருடை அறிமுகம்அஸ்ஸாம் பேரவையில் பொது சிவில் சட்ட மசோதா நிறைவேற்றம்: நாட்டில் மூன்றாவது மாநிலம்மும்மொழி பாடத் திட்டத்துக்கு எதிரான மனு: மத்திய அரசு, சிபிஎஸ்இ-க்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ்
/
ராமநாதபுரம்

பாதாள பேச்சியம்மன் கோயில் திருவிழா

கமுதி அருகே பாதாள பேச்சியம்மன் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு, செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு கோயில் பூசாரி இரும்பு முள் காலணி அணிந்து அக்னிச் சட்டி எடுத்து வந்து, அம்மனுக்கு சிறப்புப் பூஜை செய்தாா்.

News image

இடைச்சியூரணி பாதாள பேச்சியம்மன் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு அம்மனுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற சிறப்புப் பூஜை.

Updated On :28 மே 2026, 3:57 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கமுதி அருகே பாதாள பேச்சியம்மன் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு, செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு கோயில் பூசாரி இரும்பு முள் காலணி அணிந்து அக்னிச் சட்டி எடுத்து வந்து, அம்மனுக்கு சிறப்புப் பூஜை செய்தாா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி அடுத்துள்ள இடைச்சியூரணி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள பாதாள பேச்சியம்மன், வல்லப்ப கணபதி, இருளப்ப சுவாமி, மாரியம்மன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் வைகாசி பொங்கல் திருவிழா கடந்த வாரம் காப்புக் கட்டுதலுடன் தொடங்கியது. இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு கோயில் பூசாரி இரும்பு முள் காலணி அணிந்து, அக்னிச் சட்டி எடுத்து முக்கியத் தெருக்களின் வழியாக ஊா்வலமாக வந்து பாதாள பேச்சியம்மன், இருளப்ப சுவாமி, பரிவாரத் தெய்வங்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்தினாா். இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை வழிபட்டுச் சென்றனா்.

தொடர்புடையது

ஒக்கூா் புதூரில் மாட்டு வண்டிப் பந்தயம்

ஒக்கூா் புதூரில் மாட்டு வண்டிப் பந்தயம்

புதுச்சாம்பள்ளி மாரியம்மன் கோயில் திருவிழா

புதுச்சாம்பள்ளி மாரியம்மன் கோயில் திருவிழா

கிடாக்குளம் கோயில் திருவிழா: பெண்கள் முளைப்பாரி ஊா்வலம்

கிடாக்குளம் கோயில் திருவிழா: பெண்கள் முளைப்பாரி ஊா்வலம்

கூடலூரில் சித்திரைத் திருவிழா: பக்தா்கள் நோ்த்திக்கடன்

கூடலூரில் சித்திரைத் திருவிழா: பக்தா்கள் நோ்த்திக்கடன்

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK