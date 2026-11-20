காவல் துறை வாகனங்களை சிறப்பாக பராமரித்த காவலா்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்
காவல் துறை வாகனங்களை சிறப்பாக பராமரித்த காவலா்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கிய ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் டி.என். ஹரிகிரன் பிரசாத்.
காவல் துறை வாகனங்களை சிறப்பாக பராமரித்த காவலா்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் டி.என். ஹரிகிரன் பிரசாத் வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆயுதப்படை மைதானத்தில் காவல் துறைக்கான வாகனங்களை முறையாக பராமரிப்பது தொடா்பான சிறப்பு பயிற்சி கடந்த 18, 19 ஆகிய இரண்டு நாள்கள் நடைபெற்றன.
இதில் மாவட்டம் முழுவதும் காவல் துறை வாகனங்களை இயக்கும் 155 காவலா்கள் கலந்து கொண்டனா். அப்போது அவா்களுக்கு வாகனங்களை பராமரிப்பது குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டதுடன், சிறப்பாக வாகனங்களை பராமரித்த காவலா்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
இவற்றை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் டி.என். ஹரிகிரன் பிரசாத் வழங்கினாா்.
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