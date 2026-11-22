குழாய் உடைந்து வீணாகும் குடிநீா்!
பரமக்குடி அருகே மேலக்காவனூா் நெடுஞ்சாலைப் பகுதியில் குடிநீா் குழாய் சேதமடைந்து வீணாகும் குடிநீா். இதைச் சீரமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனா்.
பரமக்குடி அருகே மேலக்காவனூா் நெடுஞ்சாலைப் பகுதியில் குடிநீா் குழாய் சேதமடைந்து வீணாகும் குடிநீா். இதைச் சீரமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனா்.
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