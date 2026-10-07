காய்கறி, கனிகளுடன் வந்து ஆட்சியருக்கு நன்றி தெரிவித்த கீழக்கரை மக்கள்!
கீழக்கரையில் பட்டா வழங்க வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் கோரிக்கைக்கு உடனடி நடவடிக்கை எடுத்த ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு, அந்தப் பகுதி பெண்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி காய்கறி, கனிகளை சீா்வரிசையாக எடுத்து வந்து திங்கள்கிழமை நன்றி தெரிவித்தனா்.
கீழக்கரையில் பட்டா தொடா்பான கோரிக்கைகளுக்கு உடனடி நடவடிக்கை எடுத்த ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பாரம்பரிய முறையில் காய்கறி, கனிகளுடன் வந்து திங்கள்கிழமை நன்றி தெரிவித்த பெண்கள்.
கீழக்கரையில் பட்டா வழங்க வேண்டும் என்ற நீண்ட நாள் கோரிக்கைக்கு உடனடி நடவடிக்கை எடுத்த ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு, அந்தப் பகுதி பெண்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி காய்கறி, கனிகளை சீா்வரிசையாக எடுத்து வந்து திங்கள்கிழமை நன்றி தெரிவித்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கீழக்கரை காஞ்சிரங்குடி உள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நீண்ட ஆண்டுகளாக வசித்து வரும் மீனவ சமுதாய மக்கள், சிறு, குறு வியாபாரிகள் தங்களுக்கு பட்டா வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா்.
இதையடுத்து, கடந்த மாதம் பொதுமக்கள் ஒன்றிணைந்து மாவட்ட ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்து பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மனு அளித்தனா். பொதுமக்களின் கோரிக்கையைத் தொடா்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியா் மா. சிவகுரு பிரபாகரன் உடனடியாக கவனம் செலுத்தி, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டாா்.
இதையடுத்து, கீழக்கரை வட்டாட்சியா் ராமசுப்பிரமணியன் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. தொடா்ந்து நில அளவீடு உள்ளிட்ட பணிகளும் செய்யப்பட்டன.
இதைத் தொடா்ந்து, நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த தங்களது கோரிக்கைக்கு மாவட்ட நிா்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை வரவேற்ற பொதுமக்கள், மாவட்ட ஆட்சியருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில், பெண்கள் குழுவாக இணைந்து காய்கறிகள், கனிகளை தாம்பூலத் தட்டுகளில் சீா்வரிசையாக ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு எடுத்துச் சென்று, ஆட்சியா் மா. சிவகுரு பிரபாகரனிடம் வழங்கி நன்றி தெரிவித்தனா்.
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