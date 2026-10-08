அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு துளிா் வினாடி வினாப் போட்டி
தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் சாா்பில், ராமநாதபுரம் மாவட்டம், போகலூா் வட்டார வளமையத்தில் அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு வினாடி வினாப் போட்டி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
போகலூா் வட்டார வளமையத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற துளிா் வினாடி வினாப் போட்டியில் முதலிடம் பெற்ற காமன்கோட்டை பள்ளி மாணவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கிப் பாராட்டிய வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் வளா்மதி.
தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் சாா்பில், ராமநாதபுரம் மாவட்டம், போகலூா் வட்டார வளமையத்தில் அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு வினாடி வினாப் போட்டி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதற்கு தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க மாநில துணைத் தலைவா் கு.காந்தி தலைமை வகித்தாா். போகலூா் வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் வளா்மதி, மஞ்சூா் ஆசிரியா் பயிற்சி நிறுவனத்தின் முதுநிலை விரிவுரையாளா் ருக்மணி, ஆசிரியா் பயிற்றுநா் பாலமுருகன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கிளைச் செயலா் கோ.குமரேசன் வரவேற்றாா்.
6-ஆம் வகுப்பு முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவா்கள் பிரிவில் நடைபெற்ற போட்டியில் முத்துவயல் நடுநிலைப் பள்ளி முதலிடத்தையும், சத்திரக்குடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி இரண்டாமிடத்தையும், காமன்கோட்டை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மூன்றாமிடத்தையும் பெற்றன.
9,10-ஆம் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கிடையே நடைபெற்ற போட்டியில் காமன்கோட்டை அரசு மேல் நிலைப் பள்ளி முதலிடத்தையும், சத்திரக்குடி அரசு மேல் நிலைப் பள்ளி இரண்டாமிடத்தையும், எஸ்.கொடிக்குளம் அரசு உயா் நிலைப் பள்ளி மூன்றாமிடத்தையும் பெற்றன.
11,12-ஆம் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கிடையே நடைபெற்ற போட்டியில் காமன்கோட்டை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி முதலிடத்தையும், சத்திரக்குடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி இரண்டாமிடத்தையும் பெற்றன.
இதில் முதலிடம் பெற்ற மாணவா்கள் ராமநாதபுரத்தில் வருகிற 9-ஆம் தேதி மாவட்ட அளவில் தேதி நடைபெற உள்ள போட்டியில் பங்கேற்க உள்ளனா். வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு போகலூா் வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் வளா்மதி பரிசுகள் வழங்கிப் பாராட்டினாா். ஆசிரியா் ரூபன் நன்றி கூறினாா்.
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