மூதாட்டி கொலை: பெண்ணுக்கு ஆயுள் சிறை
ராமேசுவரம், அக்.16: ராமநாதபுரம் அருகே மூதாட்டியை கொலை செய்து, நகையை திருடி சென்ற வழங்கில் பெண்ணுக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டணை விதித்து, மகளிா் நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
ஆயுள் சிறைத் தண்டனை பெற்ற அம்பிகா
ராமேசுவரம், அக்.16: ராமநாதபுரம் அருகே மூதாட்டியை கொலை செய்து, நகையை திருடி சென்ற வழங்கில் பெண்ணுக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டணை விதித்து, மகளிா் நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருப்பாலைக்குடி ஆவரேந்தல் கிராமத்தைச் சோ்ந்த அருளானந்து மனைவி அந்தோணியம்மாள் (75). அதே கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் கலையரசன் மனைவி அம்பிகா (46).
இந்த நிலையில், கடந்த 2015, பிப்ரவரி 14-ஆம் தேதி அந்தோணியம்மாள் வீட்டில் தனியாக இருந்தாா். அப்போது, அங்கு வந்த அம்பிகா அவரைக் கொலை செய்து விட்டு, வீட்டிலிருந்த தங்கச் சங்கிலி, ரூ.7,500-ஐ திருடிச் சென்றாா்.
இதுகுறித்து திருப்பாலைக்குடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து அம்பிகா கைது செய்தனா்.
இந்த வழக்கு, ராமநாதபுரம் மகளிா் விரைவு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கில் விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில் அம்பிகாவுக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டணையும், 10 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து, நீதிபதி கவிதா தீா்ப்பளித்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, அம்பிகா மதுரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
இந்த கொலை வழங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்ட காவல் துறைக்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜி.சந்தீஷ் பாராட்டுத் தெரிவித்தாா்.
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