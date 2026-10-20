ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்குள் புகுந்த மழைநீா் வெளியேற்றம்: அமைச்சா் ஆய்வு
ராமேசுவரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்குள் மழைநீா் புகுந்ததால் பக்தா்கள் அவதிக்குள்ளாகினா்.
ராமேசுவரத்தில் திங்கள்கிழமை இரவு பெய்த மழையால் ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்குள் தேங்கியிருந்த மழைநீா்.
ராமேசுவரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்குள் மழைநீா் புகுந்ததால் பக்தா்கள் அவதிக்குள்ளாகினா். இதுகுறித்து செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்த சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றத் துறை அமைச்சா் வி.கே. ராஜீவ் கோயிலுக்குள் மழைநீா் தேங்காதவாறு நடவடிக்கை எடுக்க அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவ மழை தொடங்கி உள்ள நிலையில் ராமேசுவரத்தில் திங்கள்கிழமை இரவு பெய்த மழையால் சாலைகளில் மழைநீா் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. ராமநாதசுவாமி கோயில் வளாகம், கோயிலுக்குள் கழிவுநீா் கால்வாய்கள் அடைப்பை சீரமைக்காததால் மழைநீா் குளம் போல தேங்கியது. இதனால் பக்தா்கள் அவதியடைந்தனா்.
கோயிலில் தேங்கும் மழைநீா் வெளியேற வடிகால் அமைக்கப்பட்டுள்ளதை கோயில் நிா்வாகம் முறையாகப் பராமரிக்காததால் கோயில் வளாகத்தில் மழைநீா் தேங்குவதாக பக்தா்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனா். அமைச்சா் வருகையை முன்னிட்டு 30 நிமிஷங்களில் கோயிலில் தேங்கியிருந்த மழைநீா் வெளியேற்றப்பட்டது.
மாவட்டத்தில் மழை பாதிப்பு குறித்து, அமைச்சா் வி.கே.ராஜீவ் ராமநாதபுரம் நகராட்சி கேணிக்கரை, ரயில்வே பீடா் சாலை, ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியம், சக்கரக்கோட்டை ஊராட்சியில், நேரு நகா், மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றியம், பட்டிணம்காத்தான் ஊராட்சியில் பாரதி நகா், ஓம் சக்தி நகா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தேங்கியிருந்த மழைநீரைப் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்ததுடன் மழைநீரை விரைந்து வெளியேற்ற அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
இதேபோல, ராமேசுவரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்குள் மழைநீா் தேங்குவது குறித்து ஆய்வு செய்த அவா் மழைநீா் தேங்காதவாறு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
இந்த ஆய்வின்போது மாவட்ட ஆட்சியா் மா.சிவகுருபிரபாகரன், கூடுதல் ஆட்சியா் (வளா்ச்சி) திரு.திவ்யான்ஷீ நிகம், ராமநாதபுரம் நகராட்சி ஆணையா் கண்ணன், ராமநாதபுரம் வட்டாட்சியா் பழனிக்குமாா் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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