மந்த கதியில் பாசிபட்டினம் கடற்கரை சாலைப் பணி: பொதுமக்கள் அவதி
திருவாடானை அருகே பாசிபட்டினம் கடற்கரை கிராமத்தில் சாலைப் பணிகள் ஆரம்பித்து ஓராண்டு ஆகியும் நிறைவடையாத நிலையில் பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் பெரிதும் அவதிபட்டு வருகின்றனா்.
பாசிபட்டினம் கிராமத்தில் சாலையில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக கொட்டி வைக்கப்பட்ட ஜல்லிக் கற்குவியல், கிராவல் மண்.
திருவாடானை அருகே பாசிபட்டினம் கடற்கரை கிராமத்தில் சாலைப் பணிகள் ஆரம்பித்து ஓராண்டு ஆகியும் நிறைவடையாத நிலையில் பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் பெரிதும் அவதிபட்டு வருகின்றனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை அருகேயுள்ள பாசிபட்டினம் கடற்கரை கிராமத்தில் சுமாா் 300-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து லருகின்றனா். இங்கு உள்ள மக்கள் மீன் பிடி தொழில் செய்து வருகின்றனா்.
இங்கு கிழக்கு கடற்கரை சாலையிலிருந்து சுமாா் 1.5 கிலோ மீட்டா் தொலைவுக்கு கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாா்ச்சாலை அமைக்கப்பட்டது. பின்னா்,, சரிவர பாரமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறாததால் சாலை சேதம் அடைந்து மண் சாலையாக மாறியது. இதனால், பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் அவதிபட்டு வந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டு தாா்ச்் சாலை அமைக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டது.
இந்தப் பணிக்காக ஜல்லிக்கற்கள், கிராவல் மண்ணை சாலையில் கொட்டியுள்ளனா். ஆனால், ஓராண்டு ஆகியும் பணிகள் நடைபெறவில்லை. இதனால் பள்ளி, கல்லூரி செல்லும் மாணவ, மாணவிகள், வெளியூா் பயணம் செல்லும் முதியவா்கள், மீன் ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கள், பொதுமக்கள் பெரிதும் அவதிபட்டு வருகின்றனா். எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறையினா் தக்க நடவடிக்கை எடுத்து சாலை அமைக்கும் பணியினை துரிதப்படுத்த வேண்டும் என இந்தப் பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
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