மெரீனா கடற்கரை விளக்கம் முதல் அடையாறு வரை உயா்நிலை சாலை: ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியது தமிழக அரசு
சென்னை கடற்கரை சாலையின் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில் மெரீனா கலங்கரை விளக்கம் முதல் அடையாறு திரு.வி.க. பாலம் வரை உயா்நிலை சாலை அமைக்கும் திட்டத்துக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியை தமிழக அரசு கோரியுள்ளது.
மெரீனா - கோப்புப் படம்
சென்னை கடற்கரை சாலையின் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில் மெரீனா கலங்கரை விளக்கம் முதல் அடையாறு திரு.வி.க. பாலம் வரை உயா்நிலை சாலை அமைக்கும் திட்டத்துக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியை தமிழக அரசு கோரியுள்ளது.
சுமாா் 4 கி.மீ. தொலைவுக்கு இந்த உயா்நிலை சாலையை அமைப்பதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையைத் தயாரிப்பதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியை நெடுஞ்சாலைத் துறையின் சென்னை நகர சாலைகள் கோட்டம் கோரியுள்ளது. இதன் மொத்த மதிப்பு ரூ.38.10 லட்சமாக நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணியை 2 மாதங்களுக்குள் முடிக்க இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. உயா்நிலை சாலையின் சீரமைப்பு, போக்குவரத்து நிலவரம், மண்ணின் தன்மை, கட்டுமான வடிவமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்த ஆய்வு இந்தத் திட்ட அறிக்கையைத் தயாரிக்கும் பணியில் செய்யப்பட உள்ளன.
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