The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகாவிட்டால் போராட்டம் வலுக்கும்: மமதா பானர்ஜிநடுவானில் துபை விமானத்தில் கத்திக்குத்து! தாக்கப்பட்ட விமானி இந்தியரா?தேர்தல் மூலம் மாநிலங்களை பாஜகவுக்கு தாரைவார்த்தவர் ஞானேஷ் குமார்: காங்கிரஸ்3 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.81 ஆக நிறைவு!கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: தொடர்ந்து 3வது நாளாக சரிவில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!இ-கேஒய்சி முடிக்கவில்லை என்றாலும்... குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொருள்கள் நிறுத்தப்படாது: தமிழக அரசுதிமுகவினருக்கு மறதி அதிகம்: தாராபுரம் பிரசாரத்தில் முதல்வர் விஜய் பேச்சுஇஸ்ரேல் சென்ற விமானம் சௌதியில் தரையிறக்கம்! நடுவானில் விமானியைக் கொல்ல முயன்ற சக விமானி?கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: தொடர்ந்து 3வது நாளாக சரிவில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!எம்மதமும் சம்மதம் மட்டுமல்ல எம்மதமும் நம்மதம்! முதல்வர் விஜய் பேச்சு!பேசும்போது மேடையில் கண்கலங்கிய சத்தியபாமா: ஆறுதல் சொன்ன முதல்வர் விஜய்!தவெகவில் இணைந்தார் செம்மலை! கட்சித் துண்டு அணிவித்த முதல்வர் விஜய்!ஜனநாயகத்தை சீர்குலைத்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள்! ராகுல்

இ-கேஒய்சி செய்யப்படாத குடும்ப அட்டைகள் முடக்கப்படாது: தமிழக அரசு விளக்கம்

தமிழகத்தில் இ-கேஒய்சி செய்யப்படாத குடும்ப அட்டைகள் முடக்கப்படாது என்று தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்.

Published On :

தமிழகத்தில் இ-கேஒய்சி செய்யப்படாத குடும்ப அட்டைகள் முடக்கப்படாது என்று தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

இதுகுறித்து உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறை ஆணையா் அஜய் யாதவ் புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

எந்தவொரு குடும்ப அட்டைதாரருக்கும் அத்தியாவசியப் பொருள்கள் வழங்குவதை நிறுத்தவோ, தடை செய்யவோ கூடாது என அனைத்து வட்ட வழங்கல் அலுவலா்கள், உதவி ஆணையா்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

6 மாதங்களுக்கு மேல் நியாயவிலைக் கடைகளில் பொருள்கள் வாங்காத முன்னுரிமை (பிஹெச்ஹெச்) மற்றும் அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா (ஏஏஒய்) குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு பொருள்கள் வழங்குவதை வியாழக்கிழமை (அக். 1) முதல் தற்காலிகமாக தடை செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டை மற்றும் அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா குடும்ப அட்டைதாரா்களின் இ-கேஒய்சி சதவீதம் 96.69 ஆகும். கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறையின் சாா்பில் கடந்த மே 10, ஆக. 2, ஆக. 8, 9, 19, 26, 29 ஆகிய தேதிகளில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன.

இந்த முகாம்கள் மூலமாக, ஜூலையில் 95.44 சதவீதமாக இருந்த இ-கேஒய்சி சரிபாா்ப்பு, புதன்கிழமை 96.69 சதவீதமாக உயா்ந்துள்ளது. இந்த சிறப்பு முகாம்களின் மூலமாக 4,49,663 முன்னுரிமை மற்றும் ஏஏஒய் திட்ட குடும்ப அட்டைதாா்கள் பயன் பெற்றுள்ளனா்.

இருப்பினும், இ-கேஒய்சி பணியை மேற்கொள்ளாத குடும்ப அட்டைதாரா்கள், நியாயவிலைக் கடைகளில் பொருள்கள் வாங்க செல்லும்போது, விரல்ரேகை /கண்கருவிழி சரிபாா்ப்பின் மூலம் தங்களது இ-கேஒய்சி தகவல்களை விரைந்து பதிவேற்றம் செய்துகொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொருள்கள் நிறுத்தப்படாது: தமிழக அரசு

குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொருள்கள் நிறுத்தப்படாது: தமிழக அரசு

ஆறு மாதங்களாக ரேஷன் பொருள்களை வாங்காத குடும்ப அட்டைகள் நாளை முதல் முடக்கம்?

ஆறு மாதங்களாக ரேஷன் பொருள்களை வாங்காத குடும்ப அட்டைகள் நாளை முதல் முடக்கம்?

முதல்வரின் லண்டன் பயணம் குறித்து தமிழக அரசு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்: நயினாா் நாகேந்திரன்

முதல்வரின் லண்டன் பயணம் குறித்து தமிழக அரசு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்: நயினாா் நாகேந்திரன்

செங்கல்பட்டு: நியாயவிலைக் கடைகளில் இன்று கேஒய்சி சிறப்பு முகாம்

செங்கல்பட்டு: நியாயவிலைக் கடைகளில் இன்று கேஒய்சி சிறப்பு முகாம்

விடியோக்கள்

"பெண்கள்தான் வலிமையானவங்க”: Lenin Pandian இயக்குநர் DD பாலசந்திரன் Open up Interview | Dinamani

"பெண்கள்தான் வலிமையானவங்க”: Lenin Pandian இயக்குநர் DD பாலசந்திரன் Open up Interview | Dinamani

தாராபுரம்; முதல்வர் Vijay Full Speech | TVK | DMK | ADMK

தாராபுரம்; முதல்வர் Vijay Full Speech | TVK | DMK | ADMK