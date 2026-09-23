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தனுஷ்கோடிக்கு செப்.27-இல் பொதுமக்கள் செல்லத் தடை

ராமேசுவரத்தை அடுத்த தனுஷ்கோடி அரிச்சல்முனை பகுதியில் வருகிற 27-ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நாட்டியாஞ்சலி நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதையொட்டி, சுற்றுலாப் பயணிகள், பொதுமக்கள் செல்லத் தடை விதிக்கப்படுகிறது.

தனுஷ்கோடி.

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ராமேசுவரத்தை அடுத்த தனுஷ்கோடி அரிச்சல்முனை பகுதியில் வருகிற 27-ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நாட்டியாஞ்சலி நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதையொட்டி, சுற்றுலாப் பயணிகள், பொதுமக்கள் செல்லத் தடை விதிக்கப்படுகிறது.

இதுகுறித்து ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

ராமநாதபுரம் அபிநயா நாட்டியாஞ்சலி அறக்கட்டளை, தமிழ்நாடு சுற்றுலாத் துறை இணைந்து, உலக சுற்றுலாத் தினமான வருகிற 27-ஆம் தேதி தனுஷ்கோடி அரிச்சல்முனையில் 1,000 போ் பங்கேற்கும் நாட்டியாஞ்சலி நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.

இதையொட்டி, அன்று காலை 6 மணி முதல் 10 வரை தனுஷ்கோடி பகுதிக்கு பொதுமக்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்லத் தடை விதிக்கப்படுகிறது என்றாா் அவா்.

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