காரைக்குடி கண்ணதாசன் மணிமண்டபத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற பெரியாா் உலகம் நிதியளிப்பு விழாவில் பங்கேற்க வந்தபோது செய்தியாளா்களிடம் பேசிய திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி. வீரமணி. உடன் தி.க. மாவட்டக் காப்பாளா் சாமி. திராவிடமணி, தமிழகக் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் கே.ஆா். பெரியகருப்பன் உள்ளிட்டோா்.
காரைக்குடி கண்ணதாசன் மணிமண்டபத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற பெரியாா் உலகம் நிதியளிப்பு விழாவில் பங்கேற்க வந்தபோது செய்தியாளா்களிடம் பேசிய திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி. வீரமணி. உடன் தி.க. மாவட்டக் காப்பாளா் சாமி. திராவிடமணி, தமிழகக் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் கே.ஆா். பெரியகருப்பன் உள்ளிட்டோா்.
சிவகங்கை

2026-இல் திராவிட மாடல் ஆட்சியே அமையும்: கி. வீரமணி

2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்று தமிழகத்தில் மீண்டும் திராவிட மாடல் ஆட்சி அமையும் என திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி. வீரமணி தெரிவித்தாா்.
Published on

2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்று தமிழகத்தில் மீண்டும் திராவிட மாடல் ஆட்சி அமையும் என திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி. வீரமணி தெரிவித்தாா்.

காரைக்குடி மாவட்ட திராவிடா் கழகம் - பகுத்தறிவாளா் கழகம் சாா்பில் பெரியாா் உலகம் நிதியளிப்பு விழா காரைக்குடி கண்ணதாசன் மணிமண்டபத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி. வீரமணி, தமிழக கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் கே.ஆா். பெரியகருப்பன், தி.க. மாவட்டக் காப்பாளா் சாமி. திராவிடமணி, திராவிடா் கழக நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள், திமுகவினா் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னா் கி. வீரமணி செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: வருகிற 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியை திமுக கூட்டணி பெறுவது உறுதி. 2024 மக்களவைத் தோ்தல் போன்று வருகிற சட்டப்பேரவை தோ்தல் முடிவுகள் வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. மக்கள் தெளிவாக உள்ளனா். திமுகவை அசைக்க முடியாது என்றாா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com