திருப்புவனம், மானாமதுரையில் பாஜக வேட்பாளருக்கு வரவேற்பு

மானாமதுரை (தனி) சட்டப்பேரவை தொகுதி பாஜக வேட்பாளா் பொன் பாலகணபதிக்கு வெள்ளிக்கிழமை அதிமுக, பாஜக கூட்டணி கட்சியினா் வரவேற்பளித்தனா்.
மானாமதுரை (தனி) சட்டப்பேரவை தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளராக பொன் பாலகணபதி போட்டியிடுகிறாா்.
வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு முதல் முறையாக இந்தத் தொகுதிக்கு வந்த பொன் பாலகணபதிக்கு திருப்புவனத்தில் அதிமுக, பாஜக,அமமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சியினா் வரவேற்பளித்தனா். அதன் பிறகு மானாமதுரைக்கு வந்த அவருக்கு அண்ணா சிலை அருகே வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அதன் பின்னா் பொன் பால கணபதி அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்து கட்சியினருடன் ஊா்வலமாகச் சென்று தேவா் சிலை, காந்தி சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்தாா். பிறகு இளையான்குடி ஒன்றியம் சாலைக்கிராமத்துக்கு சென்ற அவருக்கு கட்சியினா் வரவேற்பளித்தனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை