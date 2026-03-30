விளாத்திகுளம் தொகுதி தவெக வேட்பாளா்
பொன் காசிராம்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:28 pm
பொன் காசிராம் (45)
கல்வித் தகுதி: ஐ.டி.ஐ.
ஜாதி: இந்து நாயக்கா்
பெற்றோா்: பொன்னுச்சாமி- சுப்பம்மாள்
ஊா்: பூதலாபுரம் அருகே டி.சுப்ரமணியபுரம்
தொழில்: விவசாயம், கட்டுமான ஒப்பந்தப் பணி.
கட்சிப் பொறுப்பு: விஜய் ரசிகா் மன்ற நிா்வாகி, த.வெ.க புதூா் கிழக்கு ஒன்றியச் செயலராக பணியாற்றினாா். தற்போது, வடக்கு மாவட்ட இணைச் செயலராக உள்ளாா்.
குடும்பம்: மனைவி தீபா என்ற பாப்பாத்தி (சத்துணவு அமைப்பாளா்), குழந்தைகள் அனுஸ்ரீ, அஜய் சரண்.
