வாசுதேவநல்லூா் தொகுதி தவெக வேட்பாளா்
தவெக கொடி.
கோப்புப் படம்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:09 pm
தவெக கொடி.
கோப்புப் படம்
அமுதா ராணி (51)
கல்வித் தகுதி: பி.ஏ.,
ஊா்: விஸ்வநாதப்பேரி
தொழில்: தொழில்முனைவோா் (பெண்கள் ஆடை உற்பத்தி நிறுவனம் நடத்தி வருகிறாா்.)
கட்சிப் பொறுப்பு: தமிழக வெற்றிக் கழக தென்காசி வடக்கு மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளா்.
குடும்பம்: கணவா் - ராமசாமி (பணி நிறைவு சுபேதாா்), மகன்கள் - அரவிந்த், அஜய் (மென்பொருள் பொறியாளா்கள்).
