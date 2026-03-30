வேலூா் மாவட்ட தவெக வேட்பாளா்கள்!
ஆா். வேல்முருகன் | எம்.எம். வினோத் கண்ணன் | எம். சுதாகா.
அணைக்கட்டு தொகுதி
வேட்பாளா் பெயா் - ஆா்.வேல்முருகன்(45)
தந்தை பெயா் - ராமன்
வகுப்பு - எம்பிசி
கல்வித்தகுதி - 9-ம் வகுப்பு
தொழில் - வாழை மண்டி
சொந்த ஊா் - வேலூா் சலவன்பேட்டை
தற்போதைய கட்சி பதவி - தவெக வேலூா் மேற்கு மாவட்ட செயலாளா்.
வேலூா் தொகுதி
வேட்பாளா் பெயா் - எம்.எம்.வினோத் கண்ணன்(38)
சொந்த ஊா் - பேரணாம்பட்டு
கல்வித் தகுதி - பி.பி.ஏ.,
தொழில் - அபாகஸ் பயிற்சி நிறுவனம்
கட்சிப்பதவி - தவெக வேலூா் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்.
சாதனை - ஆண்டுதோறும் சுமாா் 4000 மாணவா்கள் பங்கேற்கும் மாபெரும் அபாகஸ் நிகழ்ச்சியை நடத்தி, கின்னஸ் உலக சாதனை, சிறந்த நிா்வாக கட்டமைப்பு மற்றும் தலைமைத்துவப் பண்புக்காக ‘அமெரிக்கன் குவாலிட்டி கவுன்சில்’ விருது.
காட்பாடி தொகுதி
வேட்பாளா் பெயா்- மருத்துவா் எம்.சுதாகா்(52)
தந்தை - மனோகரன்
கல்வித் தகுதி - எம்பிபிஎஸ்., டிப்ளமோ (நீரிழிவு மருத்துவம்).
தொழில் - மருத்துவம்
சமூகம் - நாயுடுமொழிகள் - தமிழ், ஆங்கிலம், தெலுங்கு, கன்னடம்
ஊா்- வேலூா் காந்திநகா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...