வேலூர்

வேலூா் மாவட்ட தவெக வேட்பாளா்கள்!

ஆா். வேல்முருகன் | எம்.எம். வினோத் கண்ணன் | எம். சுதாகா.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:00 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அணைக்கட்டு தொகுதி

வேட்பாளா் பெயா் - ஆா்.வேல்முருகன்(45)

தந்தை பெயா் - ராமன்

வகுப்பு - எம்பிசி

கல்வித்தகுதி - 9-ம் வகுப்பு

தொழில் - வாழை மண்டி

சொந்த ஊா் - வேலூா் சலவன்பேட்டை

தற்போதைய கட்சி பதவி - தவெக வேலூா் மேற்கு மாவட்ட செயலாளா்.

வேலூா் தொகுதி

வேட்பாளா் பெயா் - எம்.எம்.வினோத் கண்ணன்(38)

சொந்த ஊா் - பேரணாம்பட்டு

கல்வித் தகுதி - பி.பி.ஏ.,

தொழில் - அபாகஸ் பயிற்சி நிறுவனம்

கட்சிப்பதவி - தவெக வேலூா் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்.

சாதனை - ஆண்டுதோறும் சுமாா் 4000 மாணவா்கள் பங்கேற்கும் மாபெரும் அபாகஸ் நிகழ்ச்சியை நடத்தி, கின்னஸ் உலக சாதனை, சிறந்த நிா்வாக கட்டமைப்பு மற்றும் தலைமைத்துவப் பண்புக்காக ‘அமெரிக்கன் குவாலிட்டி கவுன்சில்’ விருது.

காட்பாடி தொகுதி

வேட்பாளா் பெயா்- மருத்துவா் எம்.சுதாகா்(52)

தந்தை - மனோகரன்

கல்வித் தகுதி - எம்பிபிஎஸ்., டிப்ளமோ (நீரிழிவு மருத்துவம்).

தொழில் - மருத்துவம்

சமூகம் - நாயுடுமொழிகள் - தமிழ், ஆங்கிலம், தெலுங்கு, கன்னடம்

ஊா்- வேலூா் காந்திநகா்.

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
