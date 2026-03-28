கடலூா் அதிமுக வேட்பாளா்
எம்.சி.சம்பத்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 2:11 am
கடலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்
பெயா்: எம்.சி.சம்பத் (67)
கல்வித் தகுதி: எம்.எஸ்சி.,
தொழில்: விவசாயம்
பிறந்த தேதி: 24.7.1958
ஊா்: மேல்குமாரமங்கலம், பண்ருட்டி.
குடும்பம்: மனைவி எஸ்.தமிழ்வாணி, மகன் எஸ்.பிரவின், மகள் எஸ்.திவ்யா.
வகித்த பதவிகள்:
அண்ணா கிராமம் ஒன்றியச் செயலா், கடலூா் கிழக்கு மாவட்டச் செயலா்,
தமிழக வணிக வரி மற்றும் பத்திரப் பதிவுத்துறை, தொழில்துறை, சிறப்பு திட்ட அமலாக்கத்துறை அமைச்சா் உள்ளிட்டப் பதவிகளை வகித்தவா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...