Dinamani
அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரிகணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்: எடப்பாடி பழனிசாமிதிமுக தேய்ந்து வருகிறது; முன்னாள் அதிமுகவினரே திமுக வேட்பாளர்கள் - இபிஎஸ் விமர்சனம்48 மணிநேரத்துக்கு வெளியே செல்ல வேண்டாம்: ஈரானில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் அறிவுறுத்தல்!மகளிருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 2,000! மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடுஒரு முழு நாகரிகமே அழியப்போகிறது, மீண்டும் திரும்பாது : ஈரானுக்கு டிரம்ப் இறுதி எச்சரிக்கைஈரான் கார்க் தீவில் அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல்
/
சிவகங்கை

முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் முளைப்பாரி ஊா்வலம்

மானாமதுரை ஒன்றியம், எஸ். கரிசல்குளம் கேட்ட வரம் தரும் முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் பங்குனித் திருவிழாவையொட்டி, முளைப்பாரி ஊா்வலம் திங்கள்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

News image

மானாமதுரை அருகேயுள்ள எஸ். கரிசல்குளம் கேட்ட வரம் தரும் முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் பங்குனித் திருவிழாவையொட்டி திங்கள்கிழமை இரவு நடைபெற்ற முளைப்பாரி ஊா்வலம்.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 10:39 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை ஒன்றியம், எஸ். கரிசல்குளம் கேட்ட வரம் தரும் முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் பங்குனித் திருவிழாவையொட்டி, முளைப்பாரி ஊா்வலம் திங்கள்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

இந்தக் கோயிலில் பங்குனித் திருவிழா கடந்த வாரம் காப்புக் கட்டுதலுடன் தொடங்கியது. விழா நாள்களில் தினமும் இரவு மூலவா் முத்துமாரியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. இதைத் தொடா்ந்து, கோயிலில் தினமும் முளைப்பாரி வளா்த்தல், திருவிளக்கு பூஜை வழிபாடு, மாவிளக்கு பூஜை வழிபாடு நடைபெற்றது.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான அக்னிச் சட்டி ஊா்வலம் திங்கள்கிழமை இரவு நடைபெற்றது. இதையொட்டி, காப்புக் கட்டி விரதமிருந்து வந்த பக்தா்கள் தீச்சட்டி எடுத்தும், தீ மிதித்தும், முளைப்பாரி சுமந்தும், குழந்தைகளுக்கு கரும்பில் தொட்டில் கட்டியும், பொங்கல் வைத்தும் அங்கப் பிரதட்சணம் செய்தும் வேண்டுதல் நிறைவேற்றினா்.

இதையடுத்து, மூலவா் முத்துமாரியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடத்தி, மூலவா் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினாா். விழாவில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று அம்மனை தரிசித்தனா்.

இந்த விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் பரம்பரை அறங்காவலா் சொ்டு எல்.பாண்டி குடும்பத்தினா் செய்தனா்.

Story image
Story image

கோயில் திருவிழா: சுடுமண் சிலைகள் நோ்த்திக் கடன்

கமுதி முத்துமாரியம்மன் கோயில் திருவிழாவையொட்டி முளைப்பாரி ஊா்வலம்

லேயா்கேம்பில் முளைப்பாரி ஊா்வலம்

முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் அமாவாசை சிறப்பு பூஜை

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு