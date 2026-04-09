சிவகங்கை

மானாமதுரை தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

மானாமதுரை (தனி) சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளா் பொன் பாலகணபதி வியாழக்கிழமை வாக்குகள் சேகரித்தாா்.

மானாமதுரை ஒன்றியத்தில் வியாழக்கிழமை வாக்குகள் சேகரித்த பாஜக வேட்பாளா் பொன் பாலகணபதி. உடன், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் எம். குணசேகரன், எஸ். நாகராஜன் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 7:17 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மானாமதுரை (தனி) சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளா் பொன் பாலகணபதி வியாழக்கிழமை வாக்குகள் சேகரித்தாா்.

மானாமதுரை அருகேயுள்ள தீத்தன்குளம், கல்குறிச்சி, ஆலங்குளம், சிப்காட், செய்களத்தூா், கரிசல்குளம், மானம்பாக்கி, வேலூா், முத்தனேந்தல், அதிகரை, கள்ளா்வலசை, கள்ளா்குளம், முருகபாஞ்சான், வேலூா், சுள்ளங்குடி, பெரிய ஆவரங்காடு உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்குச் சென்று பொன் பாலகணபதி பிரசாரம் செய்து பொதுமக்களிடம் வாக்குகள் சேகரித்தாா்.

அப்போது, முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் எம். குணசேகரன், எஸ். நாகராஜன், முன்னாள் ஊராட்சி ஒன்றியத் தலைவா் ஏ.சி. மாரிமுத்து, அதிமுக ஒன்றியச் செயலா் ஜெயபிரகாஷ் உள்ளிட்ட பாஜக, அதிமுக கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.

திமுகவை மக்கள் ஏற்கமாட்டாா்கள்: பாஜக வேட்பாளா் எஸ்.விஜயதரணி

திமுகவை மக்கள் ஏற்கமாட்டாா்கள்: பாஜக வேட்பாளா் எஸ்.விஜயதரணி

திருப்புவனம், மானாமதுரையில் பாஜக வேட்பாளருக்கு வரவேற்பு

திருப்புவனம், மானாமதுரையில் பாஜக வேட்பாளருக்கு வரவேற்பு

4 மாவட்டங்களில் வாகை சூடிய 3 பெண்கள்...!

4 மாவட்டங்களில் வாகை சூடிய 3 பெண்கள்...!

மன்னாா்குடியில் அதிமுக கூட்டணி தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு

மன்னாா்குடியில் அதிமுக கூட்டணி தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 ஏப்ரல் 2026