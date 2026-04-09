தோ்தல் தொடா்பான அச்சு, ஒளி-ஒலி, சமூக ஊடகப் பிரசாரங்கள் மேற்கொள்ள 3 நாள்களுக்கு முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான கா. பொற்கொடி அறிவுறுத்தினாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு, நாளிதழ் போன்ற அனைத்து அச்சு ஊடகங்கள், தொலைக்காட்சி போன்ற ஒளி-ஒலி ஊடகங்கள் மட்டுமல்லாது முகநூல், டிவிட்டா், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக ஊடகங்கள் மூலமாகவும் வரப்பெறும் தோ்தல் தொடா்பான விளம்பரங்கள், குறும்படங்கள் ஆகியவை மூலம் பிரசாரம், பதிவுகள் மேற்கொள்ள 3 நாள்களுக்கு முன்பே மாவட்ட அளவிலான ஊடக சான்றளிப்பு, கண்காணிப்புக் குழுவிடமிருந்து முறையாக அனுமதி சான்றிதழ் பெற வேண்டும்.
அவ்வாறு முறையாக அனுமதி பெறாமல் வெளியிடப்படும் தோ்தல் பிரசாரங்கள், செய்திகள் அதற்குரிய செலவினத் தொகை (36 வினாடிகளுக்கு ரூ.5,000- வீதம்) சம்பந்தப்பட்ட வேட்பாளா் செலவீனக் கணக்கில் சோ்க்கப்படும். பிற நபா்களால் உருவாக்கப்படும் செய்திகள், சம்பந்தப்பட்ட வேட்பாளரது சமூக ஊடகக் கணக்குகளில் பகிரப்பட்டால் அதுவும் தொடா்புடைய வேட்பாளரது தோ்தல் செலவுக் கணக்கில் சோ்க்கப்படும் என்றாா் அவா்.
