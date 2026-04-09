தவெக தலைவா் விஜய் பிரசாரத்துக்கு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, தவெக தலைவா் விஜய் காரைக்குடியில் வெள்ளிக்கிழமை (ஏப்.10) பிரசாரம் செய்கிறாா். இதற்கு 37 நிபந்தனைகளுடன் காவல் துறையினா் அனுமதி அளித்தனா்.

காரைக்குடியில் தவெக தலைவா் விஜய் பிரசாரம் செய்வதையொட்டி, மின் மாற்றி, மின் கம்பங்கள், மரங்களில் இளைஞா்கள் ஏறாமல் இருக்க தகரம் மூலம் தடுப்பு அமைக்கப்பட்ட தேவா் சிலைப் பகுதி.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 7:10 pm

காரைக்குடியில் கண்ணதாசன் மணிமண்டபம், நான்கு சாலை சந்திப்பு ஆகிய பகுதிகளில் பகல் 12 மணி முதல் பிற்பகல் 2.30 மணி வரை தவெக தலைவா் விஜய் வாகன பிரசாரத்துக்கு அனுமதிகோரி, சிவகங்கை கிழக்கு மாவட்டச் செயலரும், காரைக்குடி தொகுதி தவெக வேட்பாளருமான டி.கே.பிரபு தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் மனு அளித்தாா். இந்த மனுவைப் பரிசீலனை செய்து, 37 நிபந்தனைகளுடன் 10 ஆயிரம் போ் பங்கேற்கும் வகையில் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

மதுரை விமான நிலையத்திலிருந்து சாலை வழியாக காரைக்குடி வரும் தவெக தலைவா் விஜய், பிரசாரம் முடித்து மீண்டும் அதே வழியில் மதுரைக்கு திரும்பிச் செல்கிறாா்.

விபத்துகள், அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்க இரு சக்கர வாகனங்களில் விஜய் பிரசார வாகனத்தை பின் தொடா்ந்து செல்லக் கூடாது. கூம்பு வடிவ ஒலிபெருக்கி பயன்படுத்தக் கூடாது. இலவசப் பொருள்கள் வழங்கக் கூடாது என காவல் துறையினா் அறிவுறுத்தியுள்ளனா்.

காரைக்குடியில் விஜய் நாளை பிரசாரம்: 37 நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி

விஜய்யின் கன்னியாகுமரி பிரசாரத்துக்கு அனுமதி!

நெல்லையில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி!

தவெக தலைவா் விஜய் இன்று வேட்புனு தாக்கல்: மரக்கடையில் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
