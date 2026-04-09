சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, தவெக தலைவா் விஜய் காரைக்குடியில் வெள்ளிக்கிழமை (ஏப்.10) பிரசாரம் செய்கிறாா். இதற்கு 37 நிபந்தனைகளுடன் காவல் துறையினா் அனுமதி அளித்தனா்.
காரைக்குடியில் கண்ணதாசன் மணிமண்டபம், நான்கு சாலை சந்திப்பு ஆகிய பகுதிகளில் பகல் 12 மணி முதல் பிற்பகல் 2.30 மணி வரை தவெக தலைவா் விஜய் வாகன பிரசாரத்துக்கு அனுமதிகோரி, சிவகங்கை கிழக்கு மாவட்டச் செயலரும், காரைக்குடி தொகுதி தவெக வேட்பாளருமான டி.கே.பிரபு தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் மனு அளித்தாா். இந்த மனுவைப் பரிசீலனை செய்து, 37 நிபந்தனைகளுடன் 10 ஆயிரம் போ் பங்கேற்கும் வகையில் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
மதுரை விமான நிலையத்திலிருந்து சாலை வழியாக காரைக்குடி வரும் தவெக தலைவா் விஜய், பிரசாரம் முடித்து மீண்டும் அதே வழியில் மதுரைக்கு திரும்பிச் செல்கிறாா்.
விபத்துகள், அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்க இரு சக்கர வாகனங்களில் விஜய் பிரசார வாகனத்தை பின் தொடா்ந்து செல்லக் கூடாது. கூம்பு வடிவ ஒலிபெருக்கி பயன்படுத்தக் கூடாது. இலவசப் பொருள்கள் வழங்கக் கூடாது என காவல் துறையினா் அறிவுறுத்தியுள்ளனா்.
