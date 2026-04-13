சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடி ஒன்றியத்தில் மானாமதுரை சட்டப்பேரவை தொகுதி பாஜக வேட்பாளா் பொன். பாலகணபதி திங்கள்கிழமை பிரசாரம் செய்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
இளையான்குடி ஒன்றியம் குயவா்பாளையம், சாலைக் கிராமம், சமுத்திரம் குடியிருப்பு, வடக்கு சமுத்திரம், அய்யம்பட்டி, நடுவலசைகாடு, வடுகை, துகவூா், வடக்குசாலைக் கிராமம், ஞானசமுத்திரம் உள்ளிட்ட 50 கிராமங்களில் பாஜக வேட்பாளா் பொன். பாலகணபதி அதிமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சியினருடன் சென்று பிரசாரம் செய்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
அப்போது அவா் மேலும் பேசியது:
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இளையான்குடி ஒன்றியத்தில் பொதுமக்களின் தேவைகள் நிறைவேற்றப்படாமல் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன.
இளையான்குடி கண்மாய் பகுதியில் குப்பைக் கிடங்கு அமைக்கும் பணி, புதிய அரசு மருத்துவமனையை நகருக்கு வெளியே கொண்டு செல்லும் பணி நடைபெற்றது. இளையான்குடி நகரில் குப்பை கிடங்கு, அரசு மருத்துவமனை பிரச்னைக்கு தீா்வு காணப்படும் என்றாா் அவா்.
இந்த பிரசாரத்தில் முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் எம். குணசேகரன், எஸ். நாகராஜன், அதிமுக ஒன்றியச் செயலா் கோபி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
