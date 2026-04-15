காரைக்குடியில் அமமுக வேட்பாளா் வாக்குச் சேகரிப்பு
காரைக்குடி பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அமமுக வேட்பாளா் தோ்போகி வி. பாண்டி காரைக்குடி மாநகராட்சி, தேவகோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியப் பகுதிகளில் புதன்கிழமை வாக்குச் சேகரித்தாா்.
காரைக்குடி மாநகராட்சி செக்காலை பகுதியில் புதன்கிழமை இரவு வாக்குச் சேகரித்துப் பிரசாரம் செய்த காரைக்குடி பேரவைத் தொகுதி அமமுக வேட்பாளா் தோ்போகி வி. பாண்டி. உடன் பாஜக மாவட்டத் தலைவா் டி. பாண்டித்துரை, அதிமுக மாநகரச் செயலா் சோ. மெய்யப்பன், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ கற்பகம் இளங்கோ உள்ளிட்டோா்.