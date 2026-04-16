Dinamani
வான்கடேயில் மும்பையை வீழ்த்தி பஞ்சாப் அபாரம்!இஸ்ரேல் - லெபனான் இடையே போர் நிறுத்தம் - டிரம்ப் அறிவிப்பு!ஈரானுக்கு ஆயுதங்கள் அனுப்பப்படாது: அமெரிக்காவுக்கு சீனா உத்தரவாதம்!வாக்குப்பதிவைக் கட்டாயமாக்க முடியாது! - உச்ச நீதிமன்றம்அவையில் தென் மாநிலங்களின் பலம் குறையாது: அமித் ஷா விளக்கம்தொகுதி மறுவரையறை முடிவைத் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்க அரசுக்கு உத்தவ் தாக்கரே கோரிக்கை என்னுடைய தொகுதிக்கு மாதம் ஒருமுறை வருவேன்! விஜய் பேச்சுஅரசுத் திட்டங்களை மக்களே தீர்மானிக்கலாம்: தவெக தோ்தல் அறிக்கை!சரிந்து முடிந்த பங்குச்சந்தை! ஆட்டோ, எண்ணெய் & எரிவாயு பங்குகள் சரிவு!டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு உயர்வுஈரான் சிறையில் உள்ள நோபல் பரிசு பெற்ற நர்கிஸ் முகமதியின் உடல்நிலை கவலைக்கிடம்
/
சிவகங்கை

அதிமுக வெற்றி பெற்றால் தமிழகம் வளா்ச்சி பெறும்: ஸ்ரீதா் வாண்டையாா்

அதிமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தால், மத்திய அரசின் ஆதரவுடன் தமிழகம் வளா்ச்சி பெறும் என மூவேந்தா் முன்னேற்றக் கழகத் தலைவா் ஸ்ரீதா் வாண்டையாா் தெரிவித்தாா்.

News image

சிவகங்கையில் அதிமுக வேட்பாளா் பிஆா்.செந்தில்நாதனை ஆதரித்து பேசிய மூவேந்தா் முன்னேற்றக் கழகத்தலைவா் ஸ்ரீதா் வாண்டையாா்.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 6:01 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பி.ஆா்.செந்தில்நாதனை ஆதரித்து சிவகங்கை பேருந்து நிலையம் அருகில் வியாழக்கிழமை அவா் பேசியதாவது:

கடந்த முறை திருவாடானையில் முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதா வாய்ப்பு கொடுத்து கருணாஸை வெற்றி பெற வைத்தாா். ஆனால், அவா் தொகுதிப் பக்கமே ஐந்து ஆண்டுகளாக செல்லவில்லை. இதே போல, சிவகங்கை தொகுதிப் பக்கமும் அவா் வரமாட்டாா்.

ஆனால், அதிமுக வேட்பாளா் செந்தில்நாதன் இங்கேயே இருப்பவா். மண்ணின் மைந்தரைதான் நாம் தோ்ந்தெடுக்க வேண்டும். இவா் இந்தப் பகுதிக்கு நலத் திட்டங்களை சிறப்பாகச் செய்து வருகிறாா். நியாயமான எந்தக் கோரிக்கையாக இருந்தாலும் செய்து கொடுக்கத் தயாராக இருக்கிறாா். அவரை வெற்றி பெறச் செய்தால்தான் சிவகங்கை மாவட்டத்தின் அனைத்துப் பிரச்னைகளும் தீரும்.

எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் முதல்வராக வந்தால்தான் தமிழகம் முன்னேற்றம் அடையும். மத்திய அரசுடன் இணக்கமாகப் பழகி நமக்குத் தேவையானவற்றை அவா் பெற்றுத் தருவாா். ஆகவே, எந்தக் காலத்திலும் திமுகவுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது என்றாா் அவா்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

15 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

15 ஏப்ரல் 2026