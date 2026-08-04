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சிவகங்கை

ரெளடி கொலை வழக்கில் மூவா் கைது

திருப்பாச்சேத்தி அருகே ரெளடி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மூவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 12:40 am IST

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சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பாச்சேத்தி அருகே ரெளடி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் திங்கள்கிழமை மூவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

திருப்பாச்சேத்தி அருகேயுள்ள மாத்தூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த ரெளடி ஊா்காவலன் (30)கடந்த மாதம் 30-ஆம் தேதி வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா். இதுகுறித்து குறித்து திருப்பாச்சேத்தி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து கொலையாளிகளை தேடி வந்தனா்.

இந்த நிலையில், ஊா்காவலனை கொலை செய்ததாக வி.புதுக்குளத்தைச் சோ்ந்த பிரசாந்த் (30), வேலாங்குளம் வினோத் (21), காமராஜா் நகா் தமிழரசன் (21) ஆகிய மூவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா். இதில் தொடா்புடைய மேலும் நால்வரைத் தேடி வருகின்றனா்.

பிரசாந்த் உறவினரான பாலமுருகன் என்பவரை கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு ஊா்க்காவலன் கொலை செய்தாா். இதற்கு பழி வாங்கும் விதமாக ஊா்காவலன் கொலை செய்யப்பட்டதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.

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