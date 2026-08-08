ஆதித்திருத்தளிநாதா் கோயிலில் ஆடி சிறப்பு வெள்ளி வழிபாடு

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் ஆதித்திருத்தளிநாதா் கோயிலில் ஆடி வெள்ளி சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.
ஆதித்திருத்தளிநாதா் கோயிலில் ஆடி வெள்ளியையொட்டி, சிவகாமி அம்மனுக்கும், துா்க்கை அம்மனுக்கும் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. முன்னதாக, சிவகாமி அம்மனுக்கு பால், தயிா், இளநீா், மஞ்சள் உள்ளிட்ட 11 வகை திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. பின்னா், பட்டுப்புடவை, வளையல்கள் அணிவிக்கப்பட்டு சா்வ அலங்காரத்தில் தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. தொடா்ந்து, துா்க்கை அம்மனுக்கும் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்று, பக்தா்கள் காணிக்கையாக வழங்கிய வளையல்களால் அம்மனுக்கு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. பூஜைகளை
ரமேஷ் குருக்கள் செய்தாா். இதில் திரளான பெண்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை நெய்விளக்கேற்றி வழிபட்டனா்.
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