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சிவகங்கை

இளையான்குடி அருகே பள்ளி மாணவருக்கு கத்திக்குத்து

சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடி அருகே வெள்ளிக்கிழமை பள்ளி மாணவரை மற்றொரு மாணவா் கத்தியால் குத்திய சம்பவம் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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கத்திக்குத்து - சித்திரிப்புப் படம்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 2:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடி அருகே வெள்ளிக்கிழமை பள்ளி மாணவரை மற்றொரு மாணவா் கத்தியால் குத்திய சம்பவம் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

சாலைக் கிராமம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12-ஆம் வகுப்பு வகுப்பு படித்து வரும் இரு மாணவா்களுக்கிடையே தகராறு ஏற்பட்டது. அப்போது, ஒரு மாணவா் மற்றொரு மாணவரை கத்தியால் குத்தியதில் அவருக்கு கையில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால், பள்ளி வளாகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இது குறித்து தகவலறிந்து வந்த சாலைக் கிராமம் போலீஸாா் பள்ளியில் விசாரணை நடத்தினா். மேலும், காயமடைந்த மாணவருக்கு சாலைக்கிராமம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.

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