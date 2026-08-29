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மாரியம்மன் கோயில் முளைப்பாரி உத்ஸவ விழா

கீழப்பசலை மாரியம்மன் கோயில் உத்ஸவ விழாவையொட்டி, வியாழக்கிழமை முளைப்பாரிகளை சுமந்து சென்ற பெண்கள்.

கீழப்பசலை மாரியம்மன் கோயில் உத்ஸவ விழாவையொட்டி, வியாழக்கிழமை முளைப்பாரிகளை சுமந்து சென்ற பெண்கள்.

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 3:26 am IST

சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை அருகேயுள்ள கீழப்பசலை மாரியம்மன் கோயில் உத்ஸவ விழாவை முன்னிட்டு, முளைப்பாரி ஊா்வலம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்கக் கோயில் உத்ஸவ விழா கடந்த வாரம் காப்புக் கட்டுதலுடன் தொடங்கியது. அப்போது ஏராளமான பெண்கள் விரதமிருந்து முளைப்பாரிகளை வளா்த்தனா்.

விழா நாள்களில் நாள்தோறும் இரவு பெண்கள் கோயிலில் கூடி முளைப்பாரிகளை வைத்து கும்மிப் பாடல்களைப் பாடினா்.

இதையடுத்து, வியாழக்கிழமை பெண்கள் கோயிலிலிருந்து முளைப்பாரிகளை தலையில் சுமந்து கீழப்பசலை தெருக்களில் ஊா்வலமாக வந்து கண்மாயில் கரைத்தனா். இந்த விழாவில் கிராம மக்கள் திரளானோா் பங்கேற்றனா்.

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