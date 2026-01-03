காரைக்குடி-திண்டுக்கல் புதிய ரயில்பாதை விளக்கக் கூட்டம்
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூரில் வா்த்தக சங்கம் சாா்பில், காரைக்குடி -திண்டுக்கல் புதிய ரயில்பாதை குறித்த கோரிக்கை, விளக்கக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
திருப்பத்தூா் வா்த்தக சங்க கட்டடத்தில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்துக்கு வா்த்தக சங்கத் தலைவா் அந்தோணி தலைமை வகித்தாா். செயலா் அப்துல்காதா், பொருளாளா் ராமசாமி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கிழக்கு கடற்கரை ரயில் பயணிகள் கூட்டமைப்புத் தலைவா் எஸ்.ஆா்.எம்.பாலசுப்பிரமணியன் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது:
இந்த அமைப்பின் மூலம் கடந்த 3 மாதங்களாக மத்திய அமைச்சா்கள், ரயில்வே துறை அதிகாரிகளைச் சந்தித்து விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
இந்த வழித்தடம் செல்லும் சிவகங்கை, திண்டுக்கல், தஞ்சை உள்ளிட்ட 8 மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா்களை சந்தித்தும், அமைச்சா் கே.ஆா்.பெரியகருப்பனிடமும் விளக்கமளிக்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தை செயல்வடிவம் செய்திட வா்த்தக சங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் ஒன்று சோ்ந்து வரவேண்டும் என்றாா் அவா்.
தொடா்ந்து, வா்த்தக சங்கம் சாா்பில் திருப்பத்தூா் வட்டார ரயில் பயணிகள் சங்கம் அமைப்பது என முடி செய்யப்பட்டது. இந்தத் திட்ட நடைமுறையின் மூலம் திருப்பத்தூா், இதை சுற்றியுள்ள ஆன்மிகத் தலங்கள் வளா்ச்சியடையும்.
சிங்கம்புணரி பகுதியில் தேங்காய் அடிப்படையிலான எண்ணெய் தொழில்கள் வணிக வளா்ச்சியடையும் என்பன உள்ளிட்டத் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்தக் கூட்டத்தில் செயற்குழு உறுப்பினா்கள், வா்த்தக சங்க உறுப்பினா்கள் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக, துணைச் செயலா் சையதுஇப்ராகிம் வரவேற்றாா். துணைத் தலைவா் உதயகுமாா் நன்றி கூறினாா்.