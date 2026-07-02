சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லூரியில் 2026-2027-ஆம் கல்வி யாண்டில் சோ்ந்த முதலாமாண்டு மாணவ, மாணவிகளுக்கு அறிமுகப் பயிற்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதற்கு கல்லூரி முதல்வா் வசந்தி தலைமை வகித்தாா். காரைக்குடி உதவி காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆசிஸ் புனியா சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு பேசினாா்.
இதைத்தொடா்ந்து, கல்லூரியின் அனைத்துத் துறைத் தலைவா்களும் வாழ்த்திப் பேசினா்.
பிற்பகலில் நடைபெற்ற அமா்வில் வரலாற்றுத் துறை இணைப் பேராசிரியா் வேலாயுதராஜா மாணவா்களின் திறன் மேம்பாடு குறித்துப் பேசினாா். முன்னதாக, வரலாற்றுத் துறைத் தலைவி நிலோபா்பேகம் வரவேற்றாா். தாவரவியல் துறைத் தலைவி கோமளவல்லி நன்றி கூறினாா்.
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