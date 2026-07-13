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சிவகங்கை

மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு

திருப்பத்தூா் அருகே கோயில் திருவிழாவில் மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

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உயிரிழந்த நாச்சியப்பன்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 12:13 am IST

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திருப்பத்தூா் அருகே கோயில் திருவிழாவில் மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் அருகேயுள்ள சாத்தானேந்தலைச் சோ்ந்த முத்து மகன் நாச்சியப்பன் (26). எலெக்ட்ரீசியனான இவா், காட்டாம்பூரைச் சோ்ந்த ஒளி, ஒலி அமைப்பாளரிடம் பணிபுரிந்து வந்தாா். ஞாயிற்றுக்கிழமை கொளுஞ்சிப்பட்டியில் கோயில் திருவிழாவுக்காக நாச்சியப்பன் ஒலிப்பான்களை அமைத்துக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது மின்சாரம் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே அவா் உயிரிழந்தாா்.

தகவலறிந்த திருக்கோஷ்டியூா் போலீஸாா் உடலைக் கைப்பற்றி, கூறாய்வுக்காக திருப்பத்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு கூறாய்வு முடிந்தநிலையில், உடலை வாங்க நாச்சியப்பனின் உறவினா்கள் மறுத்தனா்.

அவா்களிடம் நகா் காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் சண்முகசுந்தரம் தலைமையிலான போலீஸாா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். பின்னா், உறவினா்கள் உடலை வாங்கிச் சென்றனா்.

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