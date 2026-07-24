சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பாச்சேத்தியில் வியாழக்கிழமை இரவு இரு சக்கர வாகனம் மீது காா் மோதியதில் வழக்குரைஞா் உள்பட மூவா் உயிரிழந்தனா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் வைகை வடகரை பகுதியைச் சோ்ந்த வழக்குரைஞா் பாண்டியராஜன் (32). இவரது உறவினா்கள் வெங்கடேஷ் (27), சிபி சக்கரவா்த்தி (23).
இவா்கள் மூவரும் ஒரே இரு சக்கர வாகனத்தில் திருப்பாச்சேத்தி அருகேயுள்ள கானூா் கிராமத்துக்குச் சென்றுவிட்டு ஊருக்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தனா்.
திருப்பாச்சேத்தியில் மதுரை-ராமேசுவரம் நான்கு வழிச் சாலையில் சென்றபோது, இளையான்குடி அருகேயுள்ள சாலைக்கிராமத்திலிருந்து மதுரை நோக்கி அதிவேகமாகச் சென்ற காா் இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியது.
இந்த விபத்தில் தூக்கி வீசப்பட்ட பாண்டியராஜன், வெங்கடேசன், சிபி சக்கரவா்த்தி ஆகிய மூவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா். இந்த விபத்து குறித்து காா் ஓட்டுநா் அஜித்குமாா் மீது திருப்பாச்சேத்தி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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