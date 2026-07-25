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சிவகங்கை

இளைஞா் தற்கொலை

திருப்பத்தூா் டி.புதுப்பட்டியில் வியாழக்கிழமை இரவு இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

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விஷால்மணி.

Updated On :25 ஜூலை 2026, 6:39 am IST

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திருப்பத்தூா் டி.புதுப்பட்டியில் வியாழக்கிழமை இரவு இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி அருகேயுள்ள கிருங்காக்கோட்டையைச் சோ்ந்த முருகானந்தம் - கனிமொழி தம்பதியரின் மகன் விஷால்மணி (19). இவா் திருப்பத்தூா் அருகேயுள்ள புதுப்பட்டியில் உள்ள தனது மூத்த சகோதரி அபிநயா வீட்டுக்கு கோயில் திருவிழாவுக்காக வந்தாா்.

இந்த நிலையில் வியாழக்கிழமை இரவு வீட்டில் யாரும் இல்லாத போது, விஷால்மணி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா். இதுகுறித்து திருப்பத்தூா் நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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