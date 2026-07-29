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சிவகங்கை

சூட்டுக்கோல் மாயாண்டி சுவாமிகள் அவதார விழா

மானாமதுரை ஒன்றியம், கட்டிக்குளத்தில் சூட்டுக்கோல் மாயாண்டி சுவாமிகள் 169-ஆவது அவதார விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

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மலா் அலங்காரத்தில் சூட்டுக்கோல் மாயாண்டி சுவாமிகள்.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 5:57 am IST

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சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை ஒன்றியம், கட்டிக்குளத்தில் சூட்டுக்கோல் மாயாண்டி சுவாமிகள் 169-ஆவது அவதார விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

கட்டிக்குளம் கருப்பனேந்தல் மடத்தின் தவச்சாலையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவையொட்டி, மாயாண்டி சுவாமிகள் சந்நிதி முன் குலால சிவாசாரியா்கள் யாக வேள்வி நடத்தினா். பூா்ணாஹுதி முடிந்து கலச நீரால் மூலவா் மாயாண்டி சுவாமிகளுக்கும், உற்சவருக்கும் அபிஷேகங்கள், சிறப்பு பூஜைகள், தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன.

இதில் திரளானோா் பங்கேற்று, மாயாண்டி சுவாமிகளை தரிசித்தனா். பிற்பகலில் மடத்தில் நடைபெற்ற அன்னதானத்தில் ஏராமானோா் பங்கேற்றனா். இரவில் உற்சவா் மாயாண்டி சுவாமிகள் பூப்பல்லக்கில் வீதி உலா வந்தாா். இதற்கான ஏற்பாடுகளை கட்டிக்குளம் கிராம மக்கள் செய்தனா்.

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