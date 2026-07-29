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சிவகங்கை

திருப்பத்தூா் முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் பால் குடத் திருவிழா

திருப்பத்தூா் முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் பால் குடத் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

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திருப்பத்தூா் முத்துமாரியம்மன் கோயிலுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை பால் குடங்களை எடுத்து வந்த பக்தா்கள்.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 5:56 am IST

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சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் முத்துமாரியம்மன் கோயிலில் பால் குடத் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

திருப்பத்தூா் பிரபாகா் குடியிருப்பில் அமைந்துள்ள முத்துமாரியம்மன் கோயில் 27-ஆம் ஆண்டு பால் குடத் திருவிழா கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை காப்புக் கட்டுதலுடன் தொடங்கியது. விழாவையொட்டி, நாள்தோறும் அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. செவ்வாய்க்கிழமை பால் குடத் திருவிழா

நடைபெற்றது. இதையொட்டி, திருப்பத்தூா் அண்ணா சிலை அருகேயுள்ள வல்லப விநாயகா் கோயிலிலிருந்து பக்தா்கள் பால் குடம், அக்னிச் சட்டி எடுத்தும், அலகு குத்தியும் காந்தி நகா், நாகராஜநகா் வழியாக வந்து முத்துமாரியம்மன் கோயிலை அடைந்தனா். தொடா்ந்து, அம்மனுக்கு பாலபிஷேகம் நடைபெற்று சிறப்பு அலங்காரம், தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. பக்தா்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கபட்டது.

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