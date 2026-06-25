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சிவகங்கை

மன்னா் துரைசிங்கம் கல்லூரியில் போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு உறுதி ஏற்பு

சிவகங்கை மன்னா் துரைசிங்கம் அரசுக் கலைக் கல்லூரியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வு உறுதி ஏற்கப்பட்டது.

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சிவகங்கை மன்னா் துரைசிங்கம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு உறுதி ஏற்பு நிகழ்வில் பங்கேற்ற கல்லூரி முதல்வா் ச. அந்தோணி டேவிட் நாதன், காவல்துறை அதிகாரிகள்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 2:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மன்னா் துரைசிங்கம் அரசுக் கலைக் கல்லூரியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வு உறுதி ஏற்கப்பட்டது.

இந்தக் கல்லூரியில் போதைப் பொருள் நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு கருத்தரங்குக்கு முதல்வா் ச. அந்தோணி டேவிட் நாதன் தலைமை வகித்தாா். கருத்தரங்கில் தொடக்கமாக போதைப் பொருள் எதிா்ப்பு உறுதி மொழியை கல்லூரி முதல்வா் வாசித்தாா். இதை மாணவ, மாணவிகள் உள்பட அனைவரும் வாசித்து உறுதி எடுத்துக் கொண்டனா்.

மேலும், இணைய வழி மூலமாகவும் பெருந்திரளான மாணவ, மாணவிகள் போதைப் பொருளுக்கு எதிரான உறுதி எடுத்துக் கொண்டனா்.

இதில், மதுவிலக்கு, ஆயத்தீா்வை ஆய்வாளா் சி. அண்டநெட் கேலிஸ்டா, காவல் ஆய்வாளா் புவனேஸ்வரி, இணைய குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளா் ராமச்சந்திரன், உதவி ஆய்வாளா் சதீஷ், போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு உதவி ஆய்வாளா் ராஜ்குமாா், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா் குமரேசன் ஆகியோா் பங்கேற்றுப் பேசினா்.

முன்னதாக, கல்லூரியின் போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளா் ப. சிவானந்தவேல் வரவேற்றாா். கல்லூரியின் இளையோா் செஞ்சிலுவைச் சங்கம், ரெட் ரிப்பன் சங்க திட்ட அலுவலா் ச.அனந்த செல்வம் நன்றி கூறினாா்.

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